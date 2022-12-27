Камила Валиева: «Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Все игрушки, которые вы подарили мне на ЧР, нашли своих друзей»
Фигуристка Камила Валиева рассказала, куда отдала подарки от болельщиков, полученные на чемпионате России в Красноярске.
«Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Ценю ваше внимание и любовь! Все игрушки, которые вы подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей.
В этот раз подарков было особенно много, получилось около 20 больших пакетов! Знаю, что часть игрушек была передана моими болельщиками из Китая, часть привезена из Москвы и, конечно, некоторые были приобретены в самом Красноярске.
Решила, что будет правильно поделиться вашей любовью с окружающими, поэтому поблагодарила начинающих спортсменов за помощь, а большая часть была передана в Соборную мечеть г. Красноярска.
Всех обнимаю!» – написала Валиева.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Сейчас собирают пожертвования, я думаю, что игрушки вместе с другими подарками вручат детям из многодетных семей и детям-сиротам к Новому году и Рождеству Христову .
Готы мне не нравятся, но показалка и правда огонь.
Нахожу довольным милым то, когда именитые фигуристы делятся с подрастающим поколением кусочком любви от болельщиков в виде мягкой игрушки)