Камила Валиева: «Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Все игрушки, которые вы подарили мне на ЧР, нашли своих друзей»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, куда отдала подарки от болельщиков, полученные на чемпионате России в Красноярске.

«Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Ценю ваше внимание и любовь! Все игрушки, которые вы подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей.

В этот раз подарков было особенно много, получилось около 20 больших пакетов! Знаю, что часть игрушек была передана моими болельщиками из Китая, часть привезена из Москвы и, конечно, некоторые были приобретены в самом Красноярске.

Решила, что будет правильно поделиться вашей любовью с окружающими, поэтому поблагодарила начинающих спортсменов за помощь, а большая часть была передана в Соборную мечеть г. Красноярска.

Всех обнимаю!» – написала Валиева.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой