Камила Валиева: «Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Все игрушки, которые вы подарили мне на ЧР, нашли своих друзей»

Теги сборная России чемпионат России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала, куда отдала подарки от болельщиков, полученные на чемпионате России в Красноярске.

«Дорогие болельщики, еще раз спасибо за поддержку и веру. Ценю ваше внимание и любовь! Все игрушки, которые вы подарили мне после прокатов на ЧР, нашли своих друзей.

В этот раз подарков было особенно много, получилось около 20 больших пакетов! Знаю, что часть игрушек была передана моими болельщиками из Китая, часть привезена из Москвы и, конечно, некоторые были приобретены в самом Красноярске.

Решила, что будет правильно поделиться вашей любовью с окружающими, поэтому поблагодарила начинающих спортсменов за помощь, а большая часть была передана в Соборную мечеть г. Красноярска.

Всех обнимаю!» – написала Валиева.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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19 комментариев

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Акселек давай
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Такие довольные кнопочки на фото)
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Fair_play
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Думаю и болельщики, да и вообще большинство любителей фк тебя тоже мысленно обнимают. Спасибо за творчество зайка и спортивную борьбу!
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Тайга86
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Ответ Lapo Elkann
Ну вы знаете здешных знатоков. все Загята пишут что они с этим танцем очень популярны в тик токе. давно танцуют.
Ками жжет последнее время) То 2 квада и попыточный, но натренированный триксель. Причем квады-то шикарнейшие. То показалка достойная, и она в ней хороша...Поэтому кого-то обозвать вес прибавившей и ничего из-за этого не умеющей, а так же не подходящей для шоу уже получается с трудом. Бывает. И то ли еще будет. А Камила очень талантлива и многогранна в своем таланте...Была бы возможность его раскрывать...Надеюсь всё будет хорошо.
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dima-dorozhkin
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Если некоторые фигуристы из-за постоянных тренировок были лишены детства, то возможность наиграться вдоволь у них появляется в более зрелом возрасте.
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AtAmI
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Милое фото) Ребятишки такие счастливые)
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Lapo Elkann
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Ответ Sonyas
Да. Не знаю, как у мусульман, но думаю, игрушки в мечеть тоже отдают для благотворительности.
Ну конечно. но я рада за вас.
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Lapo Elkann
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Ответ Тайга86
Там даже очень лайтово всё было, в программе понасыщенней конечно, но ей и так хорошо.
Ну вы знаете здешных знатоков. все Загята пишут что они с этим танцем очень популярны в тик токе. давно танцуют.
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Sonyas
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Ответ Lapo Elkann
вы православная ?
Да. Не знаю, как у мусульман, но думаю, игрушки в мечеть тоже отдают для благотворительности.
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Тайга86
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Ответ Lapo Elkann
Да помню фото и как ее здесь критиковали , не ее стиль , не смотрится и т. д. Готы мне не нравятся, но показалка и правда огонь.
Там даже очень лайтово всё было, в программе понасыщенней конечно, но ей и так хорошо.
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Товарищ Майор.
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Довольными остались все:Камила, болельщики, детишки
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Lapo Elkann
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Ответ Sonyas
Часто отдаю вещи в церковь, а они уже отдают нуждающимся. Видимо, здесь тоже, отдадут своим прихожанам.
вы православная ?
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Sky Smoker
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Ответ Olga Tchistyakov
Я бы в детские дома передала,зачем игрушки в мечете?
Так в церковь (не знаю, как у мусульман, но у православных точно) передают вещи для малоимущих и нуждающихся - что-то типа благотворительности.
Сейчас собирают пожертвования, я думаю, что игрушки вместе с другими подарками вручат детям из многодетных семей и детям-сиротам к Новому году и Рождеству Христову .
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Lapo Elkann
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Ответ Тайга86
Классная фотка. Еще обратила внимание, что Ками с челкой очень даже неплохо и с макияжем таким тоже ок. Сейчас вспомнила ее фото с намеком на готику...Вот оно, оказывается, к чему было) Удачи, показалка огонь.
Да помню фото и как ее здесь критиковали , не ее стиль , не смотрится и т. д.
Готы мне не нравятся, но показалка и правда огонь.
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Вся в Витоне
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Молодец!Приятно видеть её с улыбкой в этом образе!
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Sonyas
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Ответ Olga Tchistyakov
Я бы в детские дома передала,зачем игрушки в мечете?
Часто отдаю вещи в церковь, а они уже отдают нуждающимся. Видимо, здесь тоже, отдадут своим прихожанам.
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Sky Smoker
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Круто, что игрушки пошли не только нуждающимся (вряд ли все игрушки, переданные в мечеть, заберут себе домой служащие), но и маленьким фигуристам остался памятный презент от Камилы :)
Нахожу довольным милым то, когда именитые фигуристы делятся с подрастающим поколением кусочком любви от болельщиков в виде мягкой игрушки)
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Olga Tchistyakov
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Я бы в детские дома передала,зачем игрушки в мечете?
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Marya Y
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Хорошая идея, всё равно в самолёт не поместилось бы. А у цветочных детей будет сувенир в память о ЧР.)
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Тайга86
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Классная фотка. Еще обратила внимание, что Ками с челкой очень даже неплохо и с макияжем таким тоже ок. Сейчас вспомнила ее фото с намеком на готику...Вот оно, оказывается, к чему было) Удачи, показалка огонь.
+21
-4
+17
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