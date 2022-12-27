Щербакова о том, что бесит в фигурном катании: «Иногда устаешь от рутины. И бывают элементы, которые могут не получаться годами»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о том, что бесит ее в профессии.

«Холодно. Больно падать. Ноги затекают. Не знаю, что еще – травмы какие-то.

Иногда устаешь от рутины. Профессиональный спорт – это когда ты с утра до вечера тренируешься, и бывают элементы, которые могут не получаться не только днями-неделями-месяцами, но и годами. И иногда нужно с одного и того же элемента приходить и падать, чтобы научиться его делать. Иногда просто устаешь от этой рутины, но как-то я с этим справлялась.

У меня были моменты, когда нужно месяцами приходить и с одного прыжка падать, падать, падать. Чтобы в нужный момент его все-таки сделать», – сказала Щербакова.

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27 комментариев

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Tan Tan
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Ответ HoratioH
Тревожный сигнал — это то, что она как робот, в которой нет обычных человеческих чувств. Папа Стас хорошо поработал
Это каких таких чувств в ней нет, интересно?)) И каким образом мог "поработать" над чувствами папа Стас (просто интересен ход вашей филигранной мысли)
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Versa
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> бывают элементы, которые могут не получаться не только днями-неделями-месяцами, но и годами

например, лутц с верного ребра) или вращения без потери центровки и позиций
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Tan Tan
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Ответ HoratioH
Гладкая речь — дело нехитрое. Но её спичи состоят из сплошных трюизмов и это реально пугает
Неправда ваша, её мысль часто развёрнута, подкреплена логическими аргументами, с чёткой причинно-следственной связью и деталями, всё это - свидетельство острого аналитического ума
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Валерий Петров
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Ответ Оле-Лукойе
Это да, большая проблема для хейтера - хочется придраться к чему-то, а не к чему)))
Хейтеры всегда найдут что-нибудь, хоть это будет правильность или наоборот хабплистость
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kate_ko
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О май! Анюта на Жизе! Одна из моих самых любимых рубрик на ютубе про глупые вопросы и одна из самых любимых фигуристок 💙 это комбо!
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Марина Синельникова
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Верно, рутина губит энтузиазм. С другой стороны втягиваешься в спортивный режим и без этого уже тоже никуда.
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Ответ Россиянин 89
"И бывают элементы, которые могут не получаться годами" - правильные лутц и флип, нормальное скольжение.
Туда же сальхов и риттбергер в каскаде.
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HoratioH
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Ответ Александр Константинов
Она просто быстро соображает. Мозг позволяет быстро складывать речь. Это не значит, что она правильная, просто мозг позволяет подбирать слова так, чтобы «не косячить». У неё нет как у большинства «эээ..., ммм...» между словами, речь идёт рекой. Это редкое явление.
Гладкая речь — дело нехитрое. Но её спичи состоят из сплошных трюизмов и это реально пугает
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Оле-Лукойе
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Это да, большая проблема для хейтера - хочется придраться к чему-то, а не к чему)))
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Delirium
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Ответ HoratioH
Трусова с ее истеричкой хотя бы на человека с реальными чувствами и эмоциями была похожа
Ну можно нажать на ссылочку и таки посмотреть само интервью, там и эмоций и чувств более чем достаточно. Просто Аня не тот человек, что что-то ляпнет не подумав.
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Delirium
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Бывает. У Ани просто между мозгом и ртом есть функционирующий фильтр. Она не только мозгом работает, но и говорит только то, что нужно сказать, а что не нужно, то отфильтровывается.
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HoratioH
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Ответ Tan Tan
Обыкновенный умный и добродушный человек, а вот то, что для некоторых это чудо-юдо - тревожный сигнал для общества
Тревожный сигнал — это то, что она как робот, в которой нет обычных человеческих чувств. Папа Стас хорошо поработал
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Allbee
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Просто вы привыкли к другому. Одна имеет речевые особенности, другая неврологические, третья мягко говоря "забывчивая", четвертая просто вру шка. Вот и получается, что на фоне остальных банальное воспитание кажется слащавостью, большинство приучило нас к другому общению с публикой.
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Allbee
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Ответ Ольга Калугина
Толи дело хабалистость
Или истеричность.
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Allbee
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Ответ HoratioH
Трусова с ее истеричкой хотя бы на человека с реальными чувствами и эмоциями была похожа
Злобного, завистливого и капризного маленького человека (такой обычный ребенок, который не вырастил свой эмоциональный фон, и он у него плещется, и плещется, и вылился весь). Вот примерно пятилетний ребенок на таком же эмоциональном уровне развития самоконтроля у меня сейчас наблюдается под боком. Но саде то не пять лет...
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Александр Константинов
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Она просто быстро соображает. Мозг позволяет быстро складывать речь. Это не значит, что она правильная, просто мозг позволяет подбирать слова так, чтобы «не косячить». У неё нет как у большинства «эээ..., ммм...» между словами, речь идёт рекой. Это редкое явление.
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Tan Tan
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Обыкновенный умный и добродушный человек, а вот то, что для некоторых это чудо-юдо - тревожный сигнал для общества
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Anneta28
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Да, акселек так и не прыгнула, даже на тренировке.)
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Россиянин 89
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"И бывают элементы, которые могут не получаться годами" - правильные лутц и флип, нормальное скольжение.
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HoratioH
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Ответ Ольга Калугина
Толи дело хабалистость
То ли дело намеренно из крайности в крайность метаться
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HoratioH
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Ответ Osik92
Думаю всем понятно аня закончила официально как и шура с которой... Жаль что никто даже не пытается оставаться в спорте... Когда есть соблазн шоу навок и авербухов
А ради чего оставаться в спорте? Международные старты в пролёте, а в шоу в 10 раз больше бабла поднимают при куда меньших усилиях. По сути, можно чиллить в своё удовольствие и изредка плясать под Киркорова, собирая сливки
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HoratioH
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Ответ Ольга Калугина
Толи дело хабалистость
Трусова с ее истеричкой хотя бы на человека с реальными чувствами и эмоциями была похожа
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О.Н.Т.
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Ответ rtun
Новый элемент ФК - ватка Шветского🤡
О, он у неё отработан на +5
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Ольга Калугина
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Ответ HoratioH
Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
Толи дело хабалистость
+46
-12
+34
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HoratioH
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Щербакова всегда вызывает у меня когнитивный диссонанс. Она какая-то слишком правильная, слишком идеальная. До приторности, до слащавости. Все слова, которые вылетают из её рта, словно заранее были отшлифованы и подогнаны друг к другу. Неужели так бывает?
+29
-25
+4
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