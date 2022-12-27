Щербакова о том, что бесит в фигурном катании: «Иногда устаешь от рутины. И бывают элементы, которые могут не получаться годами»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос о том, что бесит ее в профессии.

«Холодно. Больно падать. Ноги затекают. Не знаю, что еще – травмы какие-то.

Иногда устаешь от рутины. Профессиональный спорт – это когда ты с утра до вечера тренируешься, и бывают элементы, которые могут не получаться не только днями-неделями-месяцами, но и годами. И иногда нужно с одного и того же элемента приходить и падать, чтобы научиться его делать. Иногда просто устаешь от этой рутины, но как-то я с этим справлялась.

У меня были моменты, когда нужно месяцами приходить и с одного прыжка падать, падать, падать. Чтобы в нужный момент его все-таки сделать», – сказала Щербакова.