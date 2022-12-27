Бестемьянова о призыве Украины не номинировать Щербакову на приз ISU: «Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка. Она выиграла Олимпиаду своим трудом, талантом»

Олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что Украинская федерация фигурного катания (УФФК) просит исключить из номинации на премию ISU Skating Awards.

Щербакова номинирована в категории «Самый ценный фигурист».

Украинская федерация направила письма с просьбой исключить фигуристку президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.

«Политическая ли это подоплека? Ну, конечно, политическая.

Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка, и она действительно выиграла Олимпийские игры своим трудом, своим талантом», – сказала Бестемьянова.