Бестемьянова о призыве Украины не номинировать Щербакову на приз ISU: «Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка. Она выиграла Олимпиаду своим трудом, талантом»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Украинская федерация фигурного катания (УФФК) просит исключить Анну Щербакову из номинации на премию ISU Skating Awards. 

Щербакова номинирована в категории «Самый ценный фигурист».

Украинская федерация направила письма с просьбой исключить фигуристку президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.

«Политическая ли это подоплека? Ну, конечно, политическая.

Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка, и она действительно выиграла Олимпийские игры своим трудом, своим талантом», – сказала Бестемьянова. 

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3 комментария

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Amneris
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На самом деле, укрофедерация просто такие же дауны, как и многие другие. Анна с семьей и штабом вполне давно не любят РФ и смотрят на страну как на сырьевой придаток для зарабатывания денег. Она первая удалила флаги России из Инстаграма и «заболела» во время вручения наград президентом. Все надеялась, что ее одну допустят в «чистый мир». И также заглотила плевки ИСУ от 23 июня, даже у Лауры на интервью пыталась усидеться на двух стульях уклончивыми ответами на прямо поставленные вопросы - украинцы даже не подозревают, видимо, что Аня вполне себе русофобна. Всегда относилась к ней с уважением, но после ее поведения весь этот год она мне как человек, мягко говоря, неприятна.
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Oleandra
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Естественно Бестемьянова не отметила заслуги штаба, это выше её сил и понимания.. вот если бы это штаб Соколовской был, или Рудковских.. а Аня всё сама, всё сама..
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Barsa! bolshe chem klub
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Щербакова - русская ракета!

Типа исключили и она не самая ценная???

🤡
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