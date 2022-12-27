Бестемьянова о призыве Украины не номинировать Щербакову на приз ISU: «Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка. Она выиграла Олимпиаду своим трудом, талантом»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Украинская федерация фигурного катания (УФФК) просит исключить Анну Щербакову из номинации на премию ISU Skating Awards.
Щербакова номинирована в категории «Самый ценный фигурист».
Украинская федерация направила письма с просьбой исключить фигуристку президенту ISU Чжэ Ель Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду.
«Политическая ли это подоплека? Ну, конечно, политическая.
Все знают, что Аня – очень сильная спортсменка, и она действительно выиграла Олимпийские игры своим трудом, своим талантом», – сказала Бестемьянова.
Типа исключили и она не самая ценная???
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