Евгений Семененко: «Каждый день чередую умственный и физический труд. Учиться можно хоть 24 часа, а в спорте тренироваться круглосуточно нельзя»

Чемпион России 2023 года рассказал об учебе в медицинском вузе и о том, как совмещает занятия со спортом.

– Вы учитесь на лечебном факультете Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Там с пониманием относятся к тому, что вам приходится и учиться, и на таком высоком уровне спортом заниматься?

– Скорее даже с уважением относятся, что я и катаюсь, и учусь.

– Медицинский университет – женское царство?

– Количество девочек преобладает, соглашусь. Но в группе у нас четверо юношей.

– К каждому из фигуристов в нашей стране огромное внимание, у многих из вас свои фан-клубы, вы кумир не только для российских девочек, но и для тех же японок, например. А уж после вашей произвольной под К-рор уверена, и в Южной Корее о вас хорошо знают. А как девочки на вашем факультете реагируют на то, что вы известный фигурист, а теперь даже и чемпион России?

– Не обращал внимания, если честно. Иногда подходят сфотографироваться или взять автограф. А так мы все хорошо общаемся, чего-то такого у себя на факультете не замечал.

– Свое будущее вы связываете с медициной, но сейчас все силы вкладываете в фигурное катание. Сложно все это совмещать?

– Свободного времени очень мало. Стараюсь все успевать, учебу нагоняю, только когда уезжаю на соревнования, когда приходится пропускать занятия. В этом году график тренировок и занятий в университете налажен, учебу не запускаю, знаю по прошлому году, что нагонять тяжело.

Так и чередую – каждый день умственный и физический труд. В отличие от спорта, учиться можно круглосуточно, хоть 24 часа. А в спорте тренироваться круглосуточно нельзя, говорю, во всяком случае, за себя.

– Сразу на ум приходит волшебный маховик времени, который в фильме про Гарри Поттера профессор Дамблдор вручил Гермионе Грейнджер, чтобы та останавливала время и все успевала.

– Да, иногда не помешал бы такой. Но, с другой стороны, если я увеличу физические нагрузки, время тренировочного процесса, может возрасти риск травмы.

И тренерский штаб это тоже понимает. Когда я не тренируюсь, а учусь – тело и ноги отдыхают. Но при этом я постоянно в тонусе. И это только помогает и в спорте, и в учебе, – сказал Семененко.

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