Камила Валиева: «Я все еще в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на все, что было в моей жизни, и начать новую»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях, пережитых в 2022 году.

«Я все еще в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на все, что было в моей жизни, и начать новую. Любое событие, которое зацепило эмоционально, оставляет свой след, и болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать.

Конечно, все произошедшее не исчезнет, но станет далеким воспоминанием – тогда и можно будет поговорить о трансформации. Точно могу сказать, что я повзрослела, появилось больше осмысленности, заинтересованности в работе. А еще я поняла, насколько сильно люблю фигурное катание. И усвоила, что меня окружает так много хороших людей, которые поддерживают меня.

Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. Помните слова Феи в фильме «Золушка»? «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» – этой позиции я придерживаюсь и стараюсь в ней не сомневаться.

Бывают такие моменты в жизни, когда кажется, что мир отвернулся от тебя и одна неприятность сменяется другой, назревает желание бросить все, уехать подальше и никогда больше не возвращаться. Тогда главное – не переставать бороться, не сдаваться, верить в себя и в справедливость.

И в этом, и во все другие годы мой главный мотиватор и вдохновение – мама. Она так много для меня делает, что хочется все время ее радовать.

Больше всего в этом году мне помогал юмор. Именно он часто служит лучшей психологической защитой, и пережить сложные жизненные моменты становится проще», – цитирует Валиеву журнал PeopleTalk.

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53 комментария

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lyubov61
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Ответ SvetlaNochka
Фраза из "Золушки" - прекрасный вдохновитель)) Ужасно вредно не ездить на балы, Камила, когда ты их не только заслуживаешь, но и украшаешь)) Сил и терпения чудесной этой фигуристке!
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kate_ko
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Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой - даже не сомневайся в этом, Ками! все могут быть счастливыми, но не все позволяют себе
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Luisa Vi
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Кто-нибудь может объяснить, какой такой труднейший этап жизни прожила Камила? Кто ее и за что травит/травил?
Фигуристка приняла допинг, идёт расследование. Сама спортсменка, ее штаб молчат о случившемся. Нет ни объяснений, ни извинений.
«Мировое сообщество» ждёт результатов расследования. В России ее облизывают со всех сторон с самого первого дня как «великая, космическая девочка-ребенок, на которую напал злой Запад». Плакаты по всей стране с поддержкой, ролики на каждом канале, «добрые поддерживающие тренеры».
Упадёт не упадёт, прероты по 270’, кошмарные каскады, спотыкачи, но ей все равно ставят по 160+.
И все равно ведь ей что-то тяжко живётся, трансформации всякие проходит.

Я говорю, была бы на ее месте Медведева/Загитова/Трусова/Щербакова, да с них бы три шкуры содрали, что федерация, что фанаты. Жизни бы не дали, а тут прям божья благодать. И контракты, и приглашения на мероприятия, и спонсоры🤔🤔

Манипулирование массовым сознанием работает как надо🤭
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Лакс
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Ответ О.Н.Т.
А когда это валиева стала многократной чемпионкой? Прикольно будет, если её всё таки лишат чемпионства Европы и России😁
это не спортивное СМИ и в них всегда полно неточностей.
Медведеву не раз обзывали оличемпионкой, а она не поправляла.
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Беглый*
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Ответ *MVP*
а если что-то пойдет не так, то можно принять допинг, тем более есть опыт...
Примитив в чистом виде
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О.Н.Т.
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Ответ olvl
А что тут смешного?
Ну так, явно расчитывали на 2кратну ЧР, а получился пшик😏 зачем людей обманываю, интересно
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Alex1104
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Ответ oleg
Камилочка, не обольщайся. У тебя нет чувство юмора.
Иди, склонения учи, ЕГЭ не сдашь.
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Лакс
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однако спортс, не скопипастил слова Камилы, адресованные хейтерам и тем, кого хейтят:

«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя».
«Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном».
«Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всем, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток. Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня».
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*MVP*
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Ответ Беглый*
Камиле моё восхищение. Не сломаться после такой организованной травли и стать ещё прекраснее на льду - это дорогого стоит. Успехов в дальнейшей карьере. Шикарный прокат на чемпионате России даёт надежду на то, что всё у неё будет хорошо.
а если что-то пойдет не так, то можно принять допинг, тем более есть опыт...
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Мордовский Узор
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"Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. "
Мда, как я и предполагал, травма очень глубокая и страшная у неё. Т.е. раз у неё в принципе такие мысли в голове крутятся и ей приходится убеждать себя в этом - значит у неё есть сомнения в том, что она вообще заслуживает быть счастливой в этой жизни. И это печально, когда у 16-летней девочки возникают подобные мысли. И кто-то ещё всерьёз считает допустимым и правильным травить её, указывая ей на то, какая она плохая и как все из-за неё пострадали.
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Алексей ПК
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Ответ Ирина Ларина
Для меня Соня в этот раз победитель ЧР. Да, Ками отлично откатала произволку. Но за КП ей прилично насыпали))) Все честно.
Да, то, что всё честно - нет сомнений. Но это был вопрос одной ошибки Валиевой, которая имела место.
А так, конечно, Соня молодец, и вообще за нее радостно - это её первая победа, первый турнир. Что будет дальше там, с этими соревнованиями, пока сильно непонятно. Так что всех поздравляем, с 1ым, 2ым, 3им местами и далее.
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*MVP*
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Ответ Olga Yashina
Молодец Камила. У нее очень хорошая и устойчивая психика, ну и хорошие друзья рядом.
кстати, Камила ответила за допинг на Олимпиаде? может, вы в курсе...
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Беглый*
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Ответ Luisa Vi
А в чем заключалась/заключается травля?
Бегло прочитав комментарии в вашем профиле, я сделал вывод, что даже если дам развёрнутый ответ на ваш вопрос, то вы всё равно не поймёте . Поэтому мне не хочется себя утруждать
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olvl
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Ответ О.Н.Т.
А когда это валиева стала многократной чемпионкой? Прикольно будет, если её всё таки лишат чемпионства Европы и России😁
А что тут смешного?
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oleg
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Камилочка, не обольщайся. У тебя нет чувство юмора.
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О.Н.Т.
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Ответ Askorbinka
Ну да. Так и написано: многократная чемпионка России, Европы и мира). Когда и успела?)
Думала вы шутите, оказалось нет. Сколько враньё связано с этой девочкой и все это поддерживаю
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Sektor_5
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Вот это я понимаю слог... какое грамотное и даже волшебное оформление и изложение мыслей... Вот это особенно понравилось: "болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать." Прям восхищаюсь. Копирайтеру МАТЧ ТВ, который за Сашу пишет, надо бы пройти курсы какие-то. Хотя нет, не надо, Сашиным фанатам чем проще, тем лучше: "Встала, умылась, 5 собак".
😂😂😂👍💪
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О.Н.Т.
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А когда это валиева стала многократной чемпионкой? Прикольно будет, если её всё таки лишат чемпионства Европы и России😁
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Loliloo
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Зря ты Ками с Лизоном обнималась. Тебе ведь придётся медаль ей отдавать!
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Жизненная
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Ками, зайка, ты в свои годы уже столько пережила, сколько другие за всю жизнь не переживали.....и ты борешься, идёшь на квады, пробуешь новые образы, радуешь нас!!!удачи, сил и здоровья!!!!и наша любовь с тобой, дорогая!
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Sektor_5
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👍👍👍 Камила умная и мудрая не по годам, и за последний год выросла на целую жизнь. Люблю и восхищаюсь этой прекрасной, сильной, чрезвычайно одарённой девушкой. Маме Алсу - низкий поклон.
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Ivan Ivanych
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Невозможно сразу отвыкнуть катать без допинга, это она имеет ввиду?
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Luisa Vi
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Ответ Беглый*
Камиле моё восхищение. Не сломаться после такой организованной травли и стать ещё прекраснее на льду - это дорогого стоит. Успехов в дальнейшей карьере. Шикарный прокат на чемпионате России даёт надежду на то, что всё у неё будет хорошо.
А в чем заключалась/заключается травля?
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Ирина Ларина
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Ответ Алексей ПК
Да, на одну ошибку меньше (из двух) и должна была выигрывать.
Для меня Соня в этот раз победитель ЧР. Да, Ками отлично откатала произволку. Но за КП ей прилично насыпали))) Все честно.
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<vella>
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да ты ж моя рыбка) люблю эту девочку. думала, что после Жени ни за кого не буду сильно переживать, да не тут-то было) Хорошо, что 15-летнего подростка поддержали на Родине, потому что травля в таком возрасте чревата непредсказуемыми последствиями.
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