Камила Валиева: «Я все еще в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на все, что было в моей жизни, и начать новую»
Фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях, пережитых в 2022 году.
«Я все еще в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на все, что было в моей жизни, и начать новую. Любое событие, которое зацепило эмоционально, оставляет свой след, и болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать.
Конечно, все произошедшее не исчезнет, но станет далеким воспоминанием – тогда и можно будет поговорить о трансформации. Точно могу сказать, что я повзрослела, появилось больше осмысленности, заинтересованности в работе. А еще я поняла, насколько сильно люблю фигурное катание. И усвоила, что меня окружает так много хороших людей, которые поддерживают меня.
Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. Помните слова Феи в фильме «Золушка»? «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» – этой позиции я придерживаюсь и стараюсь в ней не сомневаться.
Бывают такие моменты в жизни, когда кажется, что мир отвернулся от тебя и одна неприятность сменяется другой, назревает желание бросить все, уехать подальше и никогда больше не возвращаться. Тогда главное – не переставать бороться, не сдаваться, верить в себя и в справедливость.
И в этом, и во все другие годы мой главный мотиватор и вдохновение – мама. Она так много для меня делает, что хочется все время ее радовать.
Больше всего в этом году мне помогал юмор. Именно он часто служит лучшей психологической защитой, и пережить сложные жизненные моменты становится проще», – цитирует Валиеву журнал PeopleTalk.
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Фигуристка приняла допинг, идёт расследование. Сама спортсменка, ее штаб молчат о случившемся. Нет ни объяснений, ни извинений.
«Мировое сообщество» ждёт результатов расследования. В России ее облизывают со всех сторон с самого первого дня как «великая, космическая девочка-ребенок, на которую напал злой Запад». Плакаты по всей стране с поддержкой, ролики на каждом канале, «добрые поддерживающие тренеры».
Упадёт не упадёт, прероты по 270’, кошмарные каскады, спотыкачи, но ей все равно ставят по 160+.
И все равно ведь ей что-то тяжко живётся, трансформации всякие проходит.
Я говорю, была бы на ее месте Медведева/Загитова/Трусова/Щербакова, да с них бы три шкуры содрали, что федерация, что фанаты. Жизни бы не дали, а тут прям божья благодать. И контракты, и приглашения на мероприятия, и спонсоры🤔🤔
Манипулирование массовым сознанием работает как надо🤭
Медведеву не раз обзывали оличемпионкой, а она не поправляла.
«Всегда будут те, кто будет тебя ненавидеть. Не стоит обращать на них внимание и принимать близко к сердцу их слова. Пускай скептики сомневаются, а завистники завидуют, но нужно продолжать верить в себя».
«Никогда нельзя обесценивать себя и свой труд. И никто не убедит меня в обратном».
«Даже после побед тебя любят далеко на все. Мне кажется, что пытаться понравиться всем – это ключ к провалу. Невозможно быть идеальным во всем, и окружающие цепляются за любой твой промах, ошибку или недостаток. Но никто не знает меня лучше, чем я сама. Так что я не волнуюсь о субъективных оценках окружающих. Прислушиваюсь к мнениям и замечаниям близких людей – тех, кто действительно переживает за меня».
Мда, как я и предполагал, травма очень глубокая и страшная у неё. Т.е. раз у неё в принципе такие мысли в голове крутятся и ей приходится убеждать себя в этом - значит у неё есть сомнения в том, что она вообще заслуживает быть счастливой в этой жизни. И это печально, когда у 16-летней девочки возникают подобные мысли. И кто-то ещё всерьёз считает допустимым и правильным травить её, указывая ей на то, какая она плохая и как все из-за неё пострадали.
А так, конечно, Соня молодец, и вообще за нее радостно - это её первая победа, первый турнир. Что будет дальше там, с этими соревнованиями, пока сильно непонятно. Так что всех поздравляем, с 1ым, 2ым, 3им местами и далее.