«Чемпионат был насыщенным и интересным. Двигаемся дальше, еще одна ступенька позади». Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку на ЧР-2023

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, мои верные болельщики. Чемпионат России завершился, и я хочу поблагодарить вас за то, что у меня есть такая прекрасная поддержка.

Это была нервная и напряженная неделя, но все закончилось хорошо! Конечно, медаль у нас всего деревянная... Но это не столь сейчас важно!

Здорово, что мне удалось показать вам свои программы и доставить хорошие эмоции.

Двигаемся дальше, еще одна ступенька позади... Этот чемпионат был насыщенным и интересным не только на льду, но и вне.

Жаль, что наш спортивный праздник завершился, это было мощно! Но скоро... У нас у всех с вами Новый год 🎄

И я хочу вас поздравить с наступающим праздником. И пожелать от себя большого и крепкого здоровья ❤️ Уюта, тепла и любви! И чтобы все ваши заветные желания всегда исполнялись.

Люблю вас и говорю СПАСИБО!» – написал Алиев в телеграм-канале.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена Силкина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дима, молодец, удачи на КПК и в Финале ГП!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дима, ступенька позади, а приглашение на кофеёк/винцо для одного сексуального пожара может быть впереди. Не тушуйся😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LadaN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дима, спасибо, порадовал своими прокатами. Так держать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У него ещё и болельщики есть?
О_оо
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лутц-Ритт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дима хороший)
Удачи в спорте и в жизни, а также исполнения всех желаний
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий