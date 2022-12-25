«Чемпионат был насыщенным и интересным. Двигаемся дальше, еще одна ступенька позади». Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку на ЧР-2023

Российский фигурист поблагодарил болельщиков и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, мои верные болельщики. Чемпионат России завершился, и я хочу поблагодарить вас за то, что у меня есть такая прекрасная поддержка.

Это была нервная и напряженная неделя, но все закончилось хорошо! Конечно, медаль у нас всего деревянная... Но это не столь сейчас важно!

Здорово, что мне удалось показать вам свои программы и доставить хорошие эмоции.

Двигаемся дальше, еще одна ступенька позади... Этот чемпионат был насыщенным и интересным не только на льду, но и вне.

Жаль, что наш спортивный праздник завершился, это было мощно! Но скоро... У нас у всех с вами Новый год 🎄

И я хочу вас поздравить с наступающим праздником. И пожелать от себя большого и крепкого здоровья ❤️ Уюта, тепла и любви! И чтобы все ваши заветные желания всегда исполнялись.

Люблю вас и говорю СПАСИБО!» – написал Алиев в телеграм-канале.