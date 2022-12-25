Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк комментирует показательные выступления на чемпионате России в Красноярске.

Турнир завершился накануне в Красноярске. Первый канал показывает прямую трансляцию на своем сайте.

Вместе с Кондратюком работает комментатор Александр Гришин.

Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами