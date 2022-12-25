Марк Кондратюк комментирует показательные выступления на чемпионате России

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Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк комментирует показательные выступления на чемпионате России в Красноярске.

Турнир завершился накануне в Красноярске. Первый канал показывает прямую трансляцию на своем сайте. 

Вместе с Кондратюком работает комментатор Александр Гришин. 

Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами

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29 комментариев

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Людмила Киселева
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А что - речь у Марка отличная, грамотная, складная, картавость меня вообще не отталкивает (потому что я сама картавлю)))))))))). Молодец! А вот тембр его голоса - совсем никак мне не заходит... Но это очень субъективно. )))
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Allbee
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Ответ Anneta28
А Загитова шепелявит и половину звуков неправильно произносит, но это не мешает ей третий год подряд становиться лучшей ведущей.
Вы уверены, что понимаете значение слова шепелявит?у загитовой все звуки на своих местах поставлены, что не особо влияет на богатство словарного запаса или беглость речи.
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Luisa Vi
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Ответ Пользователь Гугла
Загитову тут все эхперты сьели, а Марк то реально картавит
Ой да ладно картавость) я трансляцию в четверг включила, так там Гришин про «самою себе» вещал.
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galik55
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А мне нравится коммент Марка, речь грамотная.
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Малинка2017
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Ответ Элла Бурс
Естественно, это другое! Читаю комментарии про картавость и диву даюсь. Что в этом такого?!?! Я вот обожаю в речи грассирующую «р». У Парфенова тоже была неидеальная, «свистящая» манера речи, при этом - это один из лучших журналистов современной России. Одно дело, скудный словарный запас, речевые ошибки и неграмотность и совсем другое, особенности речи. Это я безотносительно Алины говорю.
Да ладно, не надо кривить душой, ужасно слушать и картавых и гнусавых. Особенно, когда несколько Р подряд, вообще непонятно, что он сказал. Заик еще вспомните.
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Anneta28
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Ответ Пользователь Гугла
Опять соврали, вы русский язык знаете хоть, нормально она говорит и не шепелявит, зачем так палится и врать, если не нравится Алина, то не смотрите, ну врать то зачем
Ну уж если она не шепелявит, то тогда и Кондратюк не картавит.🤣
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Мэри-Сью
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Ответ Малинка2017
Да ладно, ох как заговорили, уже и картавить круто! Не выйдет у вас набросить на Алину, потому что у нее приятный голос, звенящий смех, а с косноязычием не по адресу, гнусавой беглянке напишите.
Я говорила что это круто? Или вы читаете по диагонали? 😂 Если принимают на работу дикторов которые шепелявят и картавят, значит это не самый ужасный грех, если все остальное у них на уровне.

А чего вы все Медведеву на хвост Загитовой сажаете, когда ее вообще никто тут не упоминал и не приводил в пример как супер ведущую? 😂 Или без Медведевой никак?
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Пользователь Гугла
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Ответ Anneta28
А Загитова шепелявит и половину звуков неправильно произносит, но это не мешает ей третий год подряд становиться лучшей ведущей.
Опять соврали, вы русский язык знаете хоть, нормально она говорит и не шепелявит, зачем так палится и врать, если не нравится Алина, то не смотрите, ну врать то зачем
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Элла Бурс
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Ответ Малинка2017
Ну ждем комментариев про дикцию. Или это ДГУГОЕ?
Естественно, это другое! Читаю комментарии про картавость и диву даюсь. Что в этом такого?!?! Я вот обожаю в речи грассирующую «р». У Парфенова тоже была неидеальная, «свистящая» манера речи, при этом - это один из лучших журналистов современной России. Одно дело, скудный словарный запас, речевые ошибки и неграмотность и совсем другое, особенности речи. Это я безотносительно Алины говорю.
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Natalia Solomakha
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Ответ KaSandra
Кондратюк ужасно картавит! Получше то никого не нашлось? Лучше бы Траньков комментировал!
У Транькова отходняк от вчерашнего, судя по его сторис. Хорошо отметил свой оглушительный успех с ТМ, видимо.
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Екатерина К
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Прикольно )
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ВИван
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Будет интересно послушать Марка!
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Малинка2017
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Ответ Мэри-Сью
На Россия-24, кажется, есть ведущий который картавит. Увы, не помню фамилию. Когда то на НТВ была такая ведущая, которая шепелявила, но считалась одной из лучших в своем деле. Так что дело не столько в дикции, сколько в скудном словарном запасе и косноязычии Алины.
Да ладно, ох как заговорили, уже и картавить круто! Не выйдет у вас набросить на Алину, потому что у нее приятный голос, звенящий смех, а с косноязычием не по адресу, гнусавой беглянке напишите.
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Anneta28
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Ответ KaSandra
Кондратюк ужасно картавит! Получше то никого не нашлось? Лучше бы Траньков комментировал!
А Загитова шепелявит и половину звуков неправильно произносит, но это не мешает ей третий год подряд становиться лучшей ведущей.
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AllaS
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Ответ Пользователь Гугла
Загитову тут все эхперты сьели, а Марк то реально картавит
Сама удивляюсь , ведь Марк картавит . Действующие спортсмены редкость, чтобы комментировали .
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Natalia Solomakha
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Ответ Ольга Ручкина
Так у него спина недопечена. Так что может себе позволить комментировать!
Может, у здешнего комментатора спина когда болит, язык тоже отнимается. А Вы напали сразу :)
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KaSandra
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Кондратюк ужасно картавит! Получше то никого не нашлось? Лучше бы Траньков комментировал!
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Товарищ Майор.
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//Вместе с Кондратюком работает комментатор Александр Гришин//

Вообще-то в точности наоборот
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попрлп
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Ну Кондратюк хотя бы слова в предложения складывает внятно, слушать можно.
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Gemma157
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Олимпийский чемпион Пекина? Мы что-то пропустили? Разве церемонию награждения наконец провели на официальном уровне?
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Пользователь Гугла
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Загитову тут все эхперты сьели, а Марк то реально картавит
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Egypt
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Он на завтраке контактировал с больной Трусовой. Теперь разносит вирусы по комментаторской. Гришину здоровья.
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Мэри-Сью
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Ответ Малинка2017
Ну ждем комментариев про дикцию. Или это ДГУГОЕ?
На Россия-24, кажется, есть ведущий который картавит. Увы, не помню фамилию. Когда то на НТВ была такая ведущая, которая шепелявила, но считалась одной из лучших в своем деле. Так что дело не столько в дикции, сколько в скудном словарном запасе и косноязычии Алины.
+9
-13
-4
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Мэри-Сью
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Ответ Екатерина Ивановская
Чудесное исцеление, чудесное!
У него же спина болит, а не язык. Почему бы и не комментировать, если позвали?
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Vendetta4111323
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Пусть заодно Сашино исцеление прокомментирует, 39.4, а на через два дня как ни в чем не бывало за столом со всеми, ещё и без маски
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