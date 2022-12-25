Марк Кондратюк комментирует показательные выступления на чемпионате России
Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк комментирует показательные выступления на чемпионате России в Красноярске.
Турнир завершился накануне в Красноярске. Первый канал показывает прямую трансляцию на своем сайте.
Вместе с Кондратюком работает комментатор Александр Гришин.
Чемпионат России. Акатьева, Валиева, Туктамышева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский, Худайбердиева и Базин выступят с показательными номерами
А чего вы все Медведеву на хвост Загитовой сажаете, когда ее вообще никто тут не упоминал и не приводил в пример как супер ведущую? 😂 Или без Медведевой никак?
Вообще-то в точности наоборот