Аделия Петросян: «Не получился четверной риттбергер, естественно, расстроена. Но рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Сергей Дудаков Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свое выступление с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Петросян заняла итоговое 5-е место.

«Не знаю, не хочу говорить на эту тему», – сказала Петросян в ответ на вопрос, обидно ли ей, что не удалось попасть в тройку лучших.

«Не получился четверной риттбергер, естественно, расстроена. Но рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Ошибка мне понятна, но это не так важно.

Сергей Викторович Дудаков встречал, другие тренеры выводили Камилу (Валиеву).

Он похвалил за тулуп, сказал, что с риттбергером я сама все понимаю», – сказала Петросян. 

6 комментариев

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Светлана Менова
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Мне обиднее за короткую программу. Если бы не это падение с лутца, Адель точно была бы в призах... Ну ничего, дорогу осилит идущий.
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Iuasamotu
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Аделина, курочка, удачи тебе. Ты очень смелая и целеустремлённая. Да и соперницы твои не очень убедительные)
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Ostinato
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Ответ alexnew
Дорожку хорошо откатала и вообще контролировала весь прокат после срыва риттбергера. Жаль, что двух квадов и одного трикселя не хватило до тройки...
В такие времена живем, что даже ультраси не гарантия победы. Вспомните, когда ТЩК вышли и падали, то ЭГТ сама говорила, что выигрывают на запасе сложности. Прошло всего 5 лет и теперь этого уже недостаточно для побед. Круто же, на самом деле! Теперь и ультраси показывают и катаются сложно, от прыжка к прыжку уже почти никто не едет и при этом стараются чистоту держать. Парням бы так!
+9
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chaoz
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У Аделии была самая необычная программа, и самый яркий прокат, наполненный ее невероятной харизмой.

Аделя лучшая! 🙂
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oldparakhod
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Жаль конечно, но всё ещё будет.
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alexnew
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Дорожку хорошо откатала и вообще контролировала весь прокат после срыва риттбергера. Жаль, что двух квадов и одного трикселя не хватило до тройки...
+13
-2
+11
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