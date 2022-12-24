Аделия Петросян: «Не получился четверной риттбергер, естественно, расстроена. Но рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы»

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свое выступление с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

Петросян заняла итоговое 5-е место.

«Не знаю, не хочу говорить на эту тему», – сказала Петросян в ответ на вопрос, обидно ли ей, что не удалось попасть в тройку лучших.

«Не получился четверной риттбергер, естественно, расстроена. Но рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Ошибка мне понятна, но это не так важно.

Сергей Викторович Дудаков встречал, другие тренеры выводили Камилу (Валиеву).

Он похвалил за тулуп, сказал, что с риттбергером я сама все понимаю», – сказала Петросян.