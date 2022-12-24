Евгения Тарасова: «Мы начали тренироваться, когда ребята были еще совсем маленькие. Сейчас снова выступать и занимать призовые места – очень достойно»

Фигуристы Евгения Тарасова и , ставшие бронзовыми призерами чемпионата России, высказались о своем выступлении.

«Сегодняшним прокатом недовольны. Можем лучше, уже показывали лучше. Выступать на девятом или десятом уже чемпионате России...

Мы начинали соревноваться с поколением, которое сейчас уже тренирует, тогда, когда ребята (Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов) были еще совсем маленькие. Сейчас снова выступать и занимать призовые места – очень достойно.

Я рада, что у нас есть такая возможность, спасибо, что за нас болеете», – цитирует Тарасову Чемпионат.com.

Морозов: Хотелось, конечно, и лучшего. На этом чемпионате попробовали новый каскад. Но на старте не получился уже. Тренируем его все равно.

Пока элемент сырой, стоит еще накатать. Да, немного усложнились и это привело к каким-то сбоям в программе. Но докатали со всеми элементами хорошо, поэтому остались в тройке.

Тяжело ли докатывать программу, несмотря на не лучшее начало? Непросто, конечно, а что делать. Поборолись.

Тарасова: Прошла мимо микста вчера? Мне так нужно было, не хотела отвечать. Хотелось ли так сегодня сделать? Сегодня уже деваться некуда.

– Раньше попадание в тройку – попадание на ЧМ. Что для вас это теперь помимо призовых?

Морозов: Не знаю. Поездка куда-нибудь еще. Все равно ты в составе сборной отказываешься. Все может случиться при определенных раскладах.

Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать.

– Говорили, что катаетесь ради удовольствия. Как его при таком катании получать?

Тарасова: В любом случае же всегда выйти на публику и кататься для них – праздник.

Морозов: Повторюсь, усложнили произвольную, чтобы уравнять базу с другими парами. Плохой опыт тоже опыт.

Что тогда получили? Пока еще ничего не получили. В любом случае старты нужны, надо выступать. Каждые выступления не связаны между собой.

Не факт, что на одном соревновании ты выступил хорошо, а на следующем – так же. Выступаешь всегда с той подготовкой, которой имеешь на текущий момент. Нет какой-то закономерности. Есть куда стремиться

Дальнейшие планы – это Новый год. Еще какие-то шоу помимо соревнований. В Москве будет.

Допускаю, что каскад этот и дальше будем пробовать? Ультра-си уже делали на прыжковом. Довольно хорошо, но оценка оставляет желать лучшего. Так что смысла особо не вижу, раз баллы меньше иногда.