Видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, в которой она чисто исполнила тройной аксель

Теги сборная России Первый канал чемпионат России видео Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

В прокате она справилась со всеми прыжковыми элементами, включая тройной аксель. Судьи оценили выступление в 82,98 балла, это второе место по итогам первого дня соревнований у женщин. 

Смотрите короткую программу Туктамышевой из эфира Первого канала:

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4 комментария

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Наталья Грабовская
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Блестящий прокат...Она ни больше, ни меньше настоящий вызов всем этим ставшими многочисленными "бабочкам-однодневкам"...Только бы в ПП не потеряла этого драйва и настороя.
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Дружба11
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Наша ЛЮБИМАЯ Солнце и Звезды-Самая Лучшая!!!
Лизик, буду отмаливать тебя и следующую ночь.Алексей Николаевич, Танюша Прокофьева, Татьяночка Мишина и Все -ВСЕ-ВСе уберегите Ребенка Лизочку ,Защитите Пожалуйста,она заслужила многолетним своим трудным Путем!!!Давайте Совместно Убережем Лизика!!!!Храни ее Вселенная и Оберегай!!!!!
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Алеся Ткаченко
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Лиза красотка.
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Kareglazaya
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Лиза молодец! Удачи ей в произвольной!
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