Видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, в которой она чисто исполнила тройной аксель
Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
В прокате она справилась со всеми прыжковыми элементами, включая тройной аксель. Судьи оценили выступление в 82,98 балла, это второе место по итогам первого дня соревнований у женщин.
Смотрите короткую программу Туктамышевой из эфира Первого канала:
Лизик, буду отмаливать тебя и следующую ночь.Алексей Николаевич, Танюша Прокофьева, Татьяночка Мишина и Все -ВСЕ-ВСе уберегите Ребенка Лизочку ,Защитите Пожалуйста,она заслужила многолетним своим трудным Путем!!!Давайте Совместно Убережем Лизика!!!!Храни ее Вселенная и Оберегай!!!!!