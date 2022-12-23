Видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России, в которой она чисто исполнила тройной аксель

выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

В прокате она справилась со всеми прыжковыми элементами, включая тройной аксель. Судьи оценили выступление в 82,98 балла, это второе место по итогам первого дня соревнований у женщин.

Смотрите короткую программу Туктамышевой из эфира Первого канала: