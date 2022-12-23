Видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России, где она чисто исполнила все элементы

Теги сборная России Первый канал чемпионат России видео женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Она чисто исполнила все элементы, включая аксель в три с половиной оборота. За выступление фигуристка получила 85,59 балла, это первое место по итогам первого дня соревнований у женщин. 

Смотрите короткую программу Акатьевой из эфира Первого канала:

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18 комментариев

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Дмитрий Агалаков
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Абсолютно заслуженное первое место после КП.
Я, не являющийся экспертом или чьим-либо фанатом, просто получил настоящее эстетическое удовольствие от её проката. Удачи Софье в произвольной программе.
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Татьяна Храмцова
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Браво! Софья! Так держать. Аксель самый красивый.
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Allbee
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Как классно катит Соник, как кружево плетёт. Умница
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oleg
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СуперСоник, это было Триумфально.
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Светлана Менова
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Ответ Этери горячая
Будем надеяться, что ревнивый соперник не подсунет TMZ SuperSonic, как в прошлом году Ками.
Эти могут. Вон, 15-рублевые Янки уже в ветку прибежали минусовать))
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Малинка2017
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Наконец-то Соне не зарезали баллы и она на заслуженном первом месте, умница СуперСоник!!!
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Welshman09
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Софья Акатьева (КП) — https://youtu.be/sQFeOXenEpA
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Светлана Менова
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Безупречный прокат, хотелось бы и такой же звенящей произвольной.
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абанамат
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Соня, очень рад твоей победы в КП, продолжай традиции Хрусталя.
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хаос
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Полный восторг!
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Этери горячая
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Будем надеяться, что ревнивый соперник не подсунет TMZ SuperSonic, как в прошлом году Ками.
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Amneris
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Соня отлично смотрится на льду. В 15 лет. Да-да, когда тонкая и звонкая с весом в 30кг. Я так понимаю, идём той же дорожкой, что и все остальные со «старостью» в 18? Может, нам повезёт и хотя бы Соню доведут до 20-22 лет в ФК на приличном уровне?
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Нурсултан Хамзаев
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Ей еще далеко до ангела Алены, откуда 86 баллов? у нее на этапах помню была меньше чем у Тукты. откуда так возросли баллы? эти бесконечные грибы ТШТ никого не беспокоят. они же убивают спорт сколько можно давать золота только одному штабу.
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Lapo Elkann
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БРАВО !!
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ТатьянаВл
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Браво! Молодец, СуперСоник!
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AliceGoose
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Сонечка, удачи в произвольной!
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закрыт по беспределу
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Превосходно!
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SvetlaNochka
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Соня - воплощенная на льду красота фигурного катания: изящно сложенная, пластичная и в то же время безусильно мощная. Всё слажено в прокате до мельчайшей детали, до каждого акцентированного музыкального нюанса, воспринимаясь гармоничным целым. Пожелаю ей не думать о местЕ и только стабильности, которая уже завтра пригодится.
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