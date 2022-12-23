Видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России, где она чисто исполнила все элементы

выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Она чисто исполнила все элементы, включая аксель в три с половиной оборота. За выступление фигуристка получила 85,59 балла, это первое место по итогам первого дня соревнований у женщин.

Смотрите короткую программу Акатьевой из эфира Первого канала: