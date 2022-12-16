Андрей Депутат: «Бойкова и Козловский остановились года четыре назад, уперлись в свой потолок»

Бывший фигурист высказался о фаворитах чемпионата России в парном катании.

«Я ставлю на Анастасию Мишину и — думаю, они выиграют. Они в гармонии с прыжками, с поддержками, выбросами и так далее. В целом у них все более-менее гармонично смотрится.

Далее — Тарасова – Морозов, естественно, будут создавать им максимальную конкуренцию, это очевидно. Интересно, кто выиграет – опыт или какое-нибудь новшество со стороны Мишиной – Галлямова. Как мне кажется, они посвежее чуть-чуть смотрятся, чем Тарасова и Морозов.

Бойкова и Козловский — я уже говорил, что они остановились где-то года четыре назад, уперлись в свой потолок. Не вижу кардинальной разницы между тем, что было пару лет назад и сейчас. Уровень высокий, но хочется от них чего-нибудь нового.

Замахнется ли кто-то на эту тройку? Прогноз — дело неблагодарное, лед скользкий. Хабибулина и Княжук могут залезть, но, опять-таки, — кто чище, кто меньше упадет», — сказал Депутат.