Плющенко о младшем сыне: «Арсений точно будет спортсменом. В фигурное катание обязательно отправим, поставим на коньки. Может, хоккеистом будет»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер заявил, что его двухлетний сын Арсений будет спортсменом.

– Ваш младший сын Арсений тоже будет фигуристом? Хотели бы видеть его на льду?

– Он точно будет спортсменом. Мы растем, Арсюхе уже два года. Он спортивный мальчик, очень подвижный.

Такой же, как Санек (Александр, старший сын Плющенко – Sports.ru). Один в один – так же бегает, играет. Такой же веселый, смелый.

Арсений точно будет спортсменом. А в каком виде? В фигурное катание обязательно отправим, на коньки поставим. Может, хоккеистом будет.

Хотя Санек говорит, не надо, чтобы он был хоккеистом.

: Либо футбол, либо фигурное катание.

Евгений Плющенко: В фигурном катании Санек будет моим помощником. А что? Технику он уже знает, будет мне помогать.

Тем более мы строим новые катки, надо передать опыт детям. Ради них живем.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?