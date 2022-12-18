Плющенко о младшем сыне: «Арсений точно будет спортсменом. В фигурное катание обязательно отправим, поставим на коньки. Может, хоккеистом будет»

Теги Евгений Плющенко Гном Гномыч Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что его двухлетний сын Арсений будет спортсменом.

– Ваш младший сын Арсений тоже будет фигуристом? Хотели бы видеть его на льду?

– Он точно будет спортсменом. Мы растем, Арсюхе уже два года. Он спортивный мальчик, очень подвижный.

Такой же, как Санек (Александр, старший сын Плющенко – Sports.ru). Один в один – так же бегает, играет. Такой же веселый, смелый.

Арсений точно будет спортсменом. А в каком виде? В фигурное катание обязательно отправим, на коньки поставим. Может, хоккеистом будет.

Хотя Санек говорит, не надо, чтобы он был хоккеистом.

Александр Плющенко: Либо футбол, либо фигурное катание.

Евгений Плющенко: В фигурном катании Санек будет моим помощником. А что? Технику он уже знает, будет мне помогать.

Тем более мы строим новые катки, надо передать опыт детям. Ради них живем.

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