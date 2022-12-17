Елена Вайцеховская: «Кто такая Щербакова, знают, наверное, все. Кто такая Непряева, знает очень ограниченное количество людей»

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Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о том, почему спортсменкой года в России признали фигуристку Анну Щербакову, а не лыжницу Наталью Непряеву.

«Есть один факт, который правду федерации лыж разбивает в пух и прах: кто такая Аня Щербакова, знают, наверное, все. Кто такая совершенно выдающаяся лыжница, первая российская победительница «Тур де Ски», обладательница Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира, олимпийская чемпионка Наталья Непряева, знает (в сравнении с Щербаковой) очень ограниченное количество людей.

Итог известен. И даже как-то странно слышать вопросы, почему Аня, а не Наташа. Это важно, на самом деле. Потому что в признании нуждается любой спортсмен. Великие – в особенности. А Непряева реально великая, без дураков», – написала Вайцеховская.

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