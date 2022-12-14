Александр Жулин: «Поздравляю Щербакову, заслуженная награда. Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировала победу Анны Щербаковой в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии. 

«Поздравляю Анну, заслуженная награда. Все-таки олимпийская чемпионка, умница и красавица.

Думаю, важную роль сыграл и вид спорта. Фигурное катание, особенно женское, имеет огромную аудиторию.

Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу», – сказал Жулин.

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