Александр Жулин: «Поздравляю Щербакову, заслуженная награда. Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировала победу в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии.

«Поздравляю Анну, заслуженная награда. Все-таки олимпийская чемпионка, умница и красавица.

Думаю, важную роль сыграл и вид спорта. Фигурное катание, особенно женское, имеет огромную аудиторию.

Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу», – сказал Жулин.