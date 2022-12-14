Александр Жулин: «Поздравляю Щербакову, заслуженная награда. Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу»
Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировала победу Анны Щербаковой в номинации «Спортсменка года» на Национальной спортивной премии.
«Поздравляю Анну, заслуженная награда. Все-таки олимпийская чемпионка, умница и красавица.
Думаю, важную роль сыграл и вид спорта. Фигурное катание, особенно женское, имеет огромную аудиторию.
Других кандидатов на звание «Спортсменки года» не вижу», – сказал Жулин.
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