Захарова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?»

Теги синхронное плавание танцы на льду пары Федерация фигурного катания Канады Мария Захарова Фигурное катание

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«А, ну все. В Канаде официально разрешили однополые дуэты в парном катании и танцах на льду. В правилах вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».

То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» – именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» – сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Фильм посмотрите обязательно.

Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» – написала Захарова.

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители

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