Захарова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«А, ну все. В Канаде официально разрешили однополые дуэты в парном катании и танцах на льду. В правилах вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».

То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» – именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» – сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Фильм посмотрите обязательно.

Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» – написала Захарова.

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители