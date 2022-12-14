Навка об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Я категорически против такого, это несусветный перевертыш»

Олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Пусть они у себя в Skate Canada и вводят подобное. Я категорически против такого.

Это несусветный перевертыш в мире, это против бога. Куда все это катится?» – сказала Навка.

Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»