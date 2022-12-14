Навка об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Я категорически против такого, это несусветный перевертыш»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».
«Пусть они у себя в Skate Canada и вводят подобное. Я категорически против такого.
Это несусветный перевертыш в мире, это против бога. Куда все это катится?» – сказала Навка.
Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»
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