Попова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «У танца нет гендера, как и у искусства»

Хореограф Бетина Попова прокомментировала новость о том, что фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Думаю, однополые пары скорее хорошо, чем плохо. Любое развитие и поиски нового – это всегда в плюс. У танца нет гендера, как и у искусства. В классических балетах и в современных танцах есть возможность выступать в паре или в коллективе, состоящих только из девушек или юношей.

Что касается спортивного аспекта, это открывает новые грани развития силовых элементов. Пока не попробуешь, не узнаешь, к чему это может привести.

Если посмотреть на акробатов и гимнастов, работающих в паре, можно лишь восхититься невозможностью и зрелищностью их кульбитов. У нас есть синхронное плавание, и там много девушек делают поддержки и взаимодействуют между собой.

Я представляю такие выходы, потому что видела много интересных номеров в ледовых шоу. Наверное, не стоит спешить с идеей вводить однополые пары в нашем фигурном катании. Лучше посмотреть, во что выльется этот эксперимент», – сказала Попова.