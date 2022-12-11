Ренат Лайшев: «Мы должны выступать в Азии! Должны идти своим путем на мощные завоевания своего авторитета»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном выступлении российских спортсменов в Азии.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

«Мы должны выступать в Азии! Любые предложения прекрасны сегодня. Меня обнадеживают такие новости. Мы должны идти своим путем на мощные завоевания своего авторитета, может быть, больше, чем Олимпийские игры.

Мы гордимся своими выдающимися спортсменами, которых воспитали СССР и Россия. Все знают, что у нас талантливые тренеры и спортсмены. Мы были, есть и будем лучшими на Земле!» – цитирует Лайшева Sport24.