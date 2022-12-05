Ягудин о ЧР по прыжкам: «Невозможно с первой попытки сделать все идеально, но турнир провели на высочайшем уровне. Я видел кадры – это была безумная красота»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Дальше турнир будет, безусловно, шлифоваться, совершенствоваться и приходить к оптимальным, наверно, правилам.

Победитель личного первенства , например, выполнял только четверные лутцы, ну а кто-то, например, не владеет четверными лутцами, а владеет другими четверными.

Это абсолютно новый, первый в истории чемпионат по прыжкам в таком формате, невозможно с первой попытки сделать так, чтобы было все идеально, но турнир провели на высочайшем уровне.

Я видел кадры – это просто была безумная красота, честно. Я много видел и посещал всевозможные турниры – этот сделан качественно.

На фоне того, как он прошел, будут уже вноситься какие-то корректировки и, возможно, что-то меняться, мы понимаем, что это, возможно, начало нового пути. Впереди еще командный турнир и шоу-программа в марте 2023 года.

О значимости этого турнира говорили многие, и будут еще говорить в дальнейшем. Круто, что Первый канал вместе с Федерацией фигурного катания нашей страны воплотили идею многих в реальность, и у наших спортсменов после проведенной серии Гран-при России появился еще такой турнир.

Он дает возможность не только фигуристам, но и зрителям насладиться необычным турниром, который проходит абсолютно по другим правилам. И плюс для спортсменов – показать свое мастерство и умение владеть многооборотными прыжками и вне соревнований.

Фигурное катание нашей страны не просто существует, а совершенствуется и расширяется», – отметил Ягудин.

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