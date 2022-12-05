Александра Бойкова: «Рады были опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям»

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

Бойкова и Козловский стали третьими в командном турнире в составе команды .

«Спасибо большое всей команде за борьбу, за крутые эмоции, за новые элементы!

Спасибо Алексею Николаевичу, Татьяне Николаевне и всему штабу за то, что на один день мы с Дмитрием Козловским «вернулись домой».

Ну а мы были рады сделать прекрасные тройные элементы, опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям», – написала Бойкова.

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