Александра Бойкова: «Рады были опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям»

Теги Алексей Мишин Татьяна Мишина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам. 

Бойкова и Козловский стали третьими в командном турнире в составе команды Алексея Мишина

«Спасибо большое всей команде за борьбу, за крутые эмоции, за новые элементы! 

Спасибо Алексею Николаевичу, Татьяне Николаевне и всему штабу за то, что на один день мы с Дмитрием Козловским «вернулись домой».

Ну а мы были рады сделать прекрасные тройные элементы, опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям», – написала Бойкова. 

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные