Анна Щербакова о личной жизни: «Сейчас я свободна, не в отношениях»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о личной жизни.
– Личная жизнь – она вообще есть у тебя?
– Она сейчас появляется, впервые есть время с подружками куда-то сходить погулять, а не просто на тренировке увидеться. Конечно, когда я была вся в спорте, ни о чем этом речи не шло.
– Мне Женя (Медведева) тоже рассказывала: вообще, какие там свидания, какие мальчики...
– Я об этом не думала никогда в спорте. Не волновало ничуть.
– То есть вы даже с девочками мальчиков не обсуждали? Вы же видите каких-то фигуристов соревнующихся молодых.
– Нет, ну одно дело – обсудить, ха-ха.
Для меня личное – это всегда личное, не хочу это напоказ выставлять и обсуждать. Но могу честно сказать, что находясь в спорте, соревнованиях – максимально не до этого было. Не к месту. Я человек, который 24 часа в сутки о фигурном катании думал.
Какие у меня сейчас мысли, я рассказывать не буду. Но личная жизнь, как какое-то банальное времяпровождение с друзьями – на это время есть, чаще собираемся, общаемся.
– Сейчас ты свободна или в отношениях?
– Свободна.
– Но тебе кто-то пишет, за тобой кто-то ухаживает?
– Давайте следующий вопрос, – сказала Щербакова.
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