Анна Щербакова: «Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о взаимоотношениях с тренерами.

– Только ты, такая верная и стабильная, все эти годы остаешься с . Почему?

– В моем характере, что я максимально не импульсивный человек. Чтобы принять какое-то решение, я его обдумывать могу очень долго. Никому вообще не говорить, но каждый день обдумывать все варианты исхода, что нужно, что не нужно, что на пользу, что нет.

Поэтому у меня в жизни не было быстрых импульсивных решений: поругались, не понравилось, ушла, вернулась... Это не в моем характере.

С тренерами... Не могу сказать, что у нас диалог налажен – скорее, я их слушаю и иду выполняю.

– То есть не споришь?

– Вообще не спорю. У меня мнение может быть всегда и на все, но я не считаю нужным его высказывать.

– То есть конфликты на почве того, что вы не сходитесь в точке зрения...

– У нас не может быть конфликтов, потому что я все время молчу. Я все выслушаю. Сложно представить наш конфликт, потому что я редко могу что-то сказать, обсудить.

– А если тебе программа не нравится?

– Нет, я могу вступить в спокойное обсуждение. Но в принципе это не в моем характере. Даже если были ситуации, они даже не конфликтные, а просто тяжелые моменты – я их спокойно в себе переживала.

Из-за меня не может быть конфликтов, потому что у меня все внутри: сама попереживаю, покручу в голове, выброшу и забуду – и с новыми силами к тренировкам.

Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание.

Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях.

Я ничего не озвучивала, у нас не было конфликтов, ссор. Но наверное, было видно, что я была чуть-чуть себе на уме.

Моя вынужденная пауза из-за травмы пошла на пользу, потому что свои недопонимания, обиды я смогла прожить и отпустить. Сейчас не вижу смысла тянуть их за собой, – сказала Щербакова.