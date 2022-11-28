Рудковская о мобилизации мужа Липницкой: «Это ошибка. Он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг»

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, был мобилизован по ошибке.

Тарасенко и Липницкая работают тренерами в академии «Ангелы Плющенко».

«Когда мы узнали, что у Влада такая история с мобилизацией случилась, то... он даже не хотел слушать про помощь. Мы все очень переживаем за Влада. Дети по нему безумно скучают.

Мы это не афишировали, но как только началась мобилизация, его призвали. Это было как снег на голову, на второй день. Причем он не подпадал под эту волну, это была ошибка.

Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг.

Юлю мы поддерживаем, Евгений выходит помогать ей на тренировках, Артем Значков ведет теперь группу с Юлей. Ни один ребенок не ушел из группы, наоборот, к нам идут и идут», – сказала Рудковская.