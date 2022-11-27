Евгений Семененко: «Если буду катать произволку на показательных выступлениях, буду конкретно экспериментировать. Может, даже в шубе выбегу»

поделился эмоциями от победы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

«Эмоции потрясающие. На этих соревнованиях был максимум и во второй оценке, по технической тоже почти все отлично. Баллы тоже говорят сами за себя.

Стал гвоздем дня? Ну да, и вчера так получилось, и сегодня. Первая победа после финала Кубка России. На каждом старте хочется и выступить, и место хорошее занять. Да, давно не побеждал, но все равно на крупных турнирах показывал достойные результаты.

Как будем отмечать? Честно — не задумывался, хочется просто отдохнуть. Вылет завтра в пять утра. Нормально ли сегодня поспал? Мне всегда после короткой тяжело засыпать, На энергии, на эмоциях… Все спортсмены всегда после короткой долго засыпают.

Долго ли искал краску для волос? Нет, у меня были мысли покраситься в другой цвет, но для этого нужно было искать именно краску. Пришлось раньше проснуться на полчаса, чем вчера, чтобы волосы покрасить. А хотел покраситься в черный. Подводить глаза — были мысли, но у меня только белая краска. Сегодня в номере попробовал, но нет. Если черная — да, можно будет затемнить.

Личный стилист пока не нужен, пока сам справляюсь. Алексей Николаевич всегда дает хорошие советы, в том числе как подчеркнуть образ. Вот и подчеркиваем», — сказал Семененко.

«Почему выбрал строгий костюм? Решили с тренерским штабом, что нужен просто стильный костюм. Но в будущем не исключаю, что, если буду катать половину своей произволки на показательных выступлениях, там буду конкретно экспериментировать. Может, даже в шубе выбегу.

Сколько смывать краску? Две минуты, вон, с меня сыпется. Под водой все смоется», – цитирует Семененко «Чемпионат».