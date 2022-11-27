Матвей Ветлугин: «Мишин удивился, что я пошел на четверной, по-моему, никто не рассчитывал на это»

Фигурист Матвей Ветлугин поделился впечатлениями от выступления на этапе Гран-при России в Перми (6-е место).

— Мне что-то не везет с пермским климатом. Я в прошлом году приехал и выступал на этапе Кубка России, как это выяснилось позднее, будучи больным коронавирусом. А в этом году в первый день почувствовал недомогание и, к сожалению, самочувствие ухудшалось в течение времени, вчера после короткой совсем было тяжело, уже на ней я сильно устал и было принято решение пропустить сегодня утреннюю тренировку перед произвольной и копить силы.

— после короткой программы был недоволен.

— Я не сделал петлю в крюке перед техбригадой, эта же ошибка у меня была и в Самаре. Два раза одно и то же сделал.

— Помог пропуск тренировки?

— Да, было лучше, конечно. В 10 утра, когда было принято решение о пропуске тренировки, самочувствие было совсем ужасное. Но мысли о снятии не возникало.

— И ты даже сделал четверной?

— Алексей Николаевич вообще удивился, что на него пошел, по-моему, никто не рассчитывал на это. Мы планировали, но, видимо, из-за того, что у меня такое самочувствие, думали, я не буду идти на него.

— Вдохновила победа Туктамышевой на прокат?

— Не вдохновила, я просто порадовался за нее сильно, а вдохновить ничего не могло, если бы еще вторая ноздря была заложена, то совсем было бы плохо. А так меня вдохновила левая ноздря, – сказал Ветлугин.