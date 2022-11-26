Попова о том, что у Трусовой была оторвана нашивка Первого канала: «Это показалось странным. Первый – как-никак партнер федерации»
Хореограф Бетина Попова высказалась о том, что у Александры Трусовой была оторвана нашивка Первого канала на куртке на этапе Гран-при России в Самаре.
«Я не очень осведомлена о причинах, и сложно без знания делать выводы. Но это показалось странным. Необычно, когда всех показывают в полный рост, а тут только лицо, что объяснимо – не показывают нашивку Первого канала, которую она сняла.
Но это как-никак партнер федерации, причем хороший партнер, который участвует в организации турниров. Таких случаев точно еще не было», – сказала Попова.
Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка
«Камеру отодвиньте, чтобы двоих было видно». Что изменилось в показе Трусовой на Первом канале?
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