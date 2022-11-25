Екатерина Боброва: «В произвольной Трусова бросает руки, разгоняется – как на разминке. И впечатление, что выпадает из программы»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде прокомментировала произвольную программу российской фигуристки .

– С Сашей работает отличная команда. И я уверена, они видят пробелы в программе, которые увидела и я. Если они пару моментов смогут исправить, будет намного лучше. У нее нет абсолютно никаких заходов. Да, тебе все равно нужно набрать ход на прыжок.

Посмотрите на Соню Самоделкину – она не эталон этого, но у нее намного лучше – она разгоняется и делает какие-то тройки, у нее подключены руки, где-то корпус. Она осознанно делает этот разбег на прыжок в программе. Хотя обе девочки катаются у одного тренера. У Саши заметила пару мест. Она что-то делает, потом бросает руки, разгоняется… Как на разминке. И такое впечатление, что уже она выпадает из программы.

Порой на беговом она не всегда отрывает правую ногу. Вот идет шесть беговых – раз, два, три, четыре, пять, шесть на разгон. Если просто показать кадр, не будет понятно: это она катает программу или ее показывают на разминке. Но я уверена, что команда к чемпионату России это исправит.

– Отвечу цитатой Косторной: «Ее не переубедить». Что решила – то она сделает, – отметил комментатор .

– Тогда ищи нового тренера, не ищи — тебе ничего не поможет. Потому что ты должен доверять тренеру, который выводит тебя на топ-уровень, и делать то, что он говорит — один ты не справишься ни за что и никогда. Это командная работа, неважно, что ты один на лед выходишь. Я знаю, что Саша может лучше. Я хочу это увидеть, – сказала Боброва.