Радионова о произвольной Валиевой: «Мурашки по коже. Знаю, у многих программа вызвала негативные эмоции, но главное, что она зацепила»
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова рассказала, что запомнилось ей по итогам прошедших соревнований сезона.
– Что вам вообще запомнилось по итогам этих двух-трех месяцев сезона?
– Наверное, выступления Трусовой и Валиевой. Интересно, как они чувствуют себя после Олимпиады. Некоторые после нее заканчивают, они – продолжают кататься.
А остальное... Каких-то ярких событий не вспомню. Мальчиков я не успеваю посмотреть.
– Как вам произвольная программа Валиевой?
– Я была в зале во время контрольных прокатов, первый раз ее увидела, и тогда меня взяло. Знаю, у многих это вызвало какие-то негативные эмоции, но главное, что она зацепила.
Мурашки по коже. Ситуация действительно очень громкая, и я не могу сказать, что во мне эта программа вызвала негатив. Скорее сопереживание.
– Нет ощущения, что Гран-при – это просто Кубок России с другой вывеской?
– По большому счету да. Здорово, что есть старты, но нашей федерации надо еще больше работать над пиаром, над зрелищностью, – сказала Радионова.
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