Радионова о произвольной Валиевой: «Мурашки по коже. Знаю, у многих программа вызвала негативные эмоции, но главное, что она зацепила»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 рассказала, что запомнилось ей по итогам прошедших соревнований сезона.

– Что вам вообще запомнилось по итогам этих двух-трех месяцев сезона?

– Наверное, выступления Трусовой и Валиевой. Интересно, как они чувствуют себя после Олимпиады. Некоторые после нее заканчивают, они – продолжают кататься.

А остальное... Каких-то ярких событий не вспомню. Мальчиков я не успеваю посмотреть.

– Как вам произвольная программа Валиевой?

– Я была в зале во время контрольных прокатов, первый раз ее увидела, и тогда меня взяло. Знаю, у многих это вызвало какие-то негативные эмоции, но главное, что она зацепила.

Мурашки по коже. Ситуация действительно очень громкая, и я не могу сказать, что во мне эта программа вызвала негатив. Скорее сопереживание.

– Нет ощущения, что – это просто Кубок России с другой вывеской?

– По большому счету да. Здорово, что есть старты, но нашей федерации надо еще больше работать над пиаром, над зрелищностью, – сказала Радионова.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем