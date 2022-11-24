Ларионов о дисквалификации за фуросемид: «Черный пиар – тоже пиар. И ситуация с допингом была не лишней в плане мотивации»

Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Юрий Ларионов высказался о своей допинговой дисквалификации.

В январе 2008 года в допинг-пробах Ларионова обнаружили фуросемид. Фигуриста дисквалифицировали на два года, затем срок дисквалификации был сокращен на полгода.

– Много лет назад у вас, как сейчас у Камилы Валиевой, была грустная история с запрещенными препаратами. Как вы морально пережили ту ситуацию?

– У нас получилась закрученная история – прямо как «Санта-Барбара». Когда начали разбираться, выяснилось, что по молодости и глупости я подписал лишние документы. Все подняли, проанализировали. Затем я подал апелляцию, и после тщательного расследования суд снял все обвинения. Это дало нам с Верой шанс вернуться накануне олимпийского сезона.

С высоты лет могу прокомментировать ситуацию так: черный пиар – тоже пиар. О нас с Верой (Базаровой) много говорили, сопереживали. И ситуация с допингом явно была не лишней в плане мотивации. Ведь она нас подстегнула, и мы так активно принялись наверстывать упущенное, что в олимпийском сезоне добились успеха. В нас поверили, и мы своим шансом воспользовались. А если бы не простой и накопившаяся спортивная злость, может, все сложилось бы иначе.

– В отличие от Камилы, вы в тот период не были известным спортсменом и не могли заполнить паузу в карьере светской жизнью, ледовыми шоу. Чем занимались, пока не участвовали в турнирах?

– Пошел в армию и отслужил семь месяцев. Так заполнил пустоту. В центре Челябинска, неподалеку от места расположения моей роты, был публичный каток. Мне же и поручили его заливать, к слову. Я нашел возможность периодически отлучаться на этот каток, чтобы поддерживать форму. Приобрел хоккейные коньки и тайно сбегал ради самостоятельных тренировок под открытым небом. Теперь вот я признаюсь.

Вера в это время ждала меня, поддерживала форму с другим партнером и приезжала в гости. Мы вместе катались на челябинском льду. После отмены дисквалификации нам сказали: «Месяц на подготовку к сезону. Хватайте свой шанс! Все в ваших руках, иначе обойдут другие».

– В период неопределенности вы верили, что еще вернетесь в большой спорт?

– Даже не допускал иной мысли, пока служил в армии. У меня был четкий настрой, который и мотивировал найти тайный каток. Уже потом – первые пару дней после возвращения из армии – у меня была пустая голова: приходил на каток и садился в апатии около бортика, смотрел на лед. Но тренер в нужный момент подошла и сказала: «Все, хватит грустить. Давай работать!» – сказал Ларионов.