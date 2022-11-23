Навка о шоу «Аленький цветочек»: «Надеемся, что встреча с героями нашего шоу наполнит вашу жизнь надеждой и уверенностью, что все будет хорошо. Как в сказке»

Олимпийская чемпионка рассказала о своем ледовом шоу «Аленький цветочек».

Шоу пройдет в Сочи со 2 по 5 января. В главных ролях – олимпийские чемпионы и .

Ведущие музыкальные партии озвучивают Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов, Анита Цой, Филипп Киркоров и другие.

«Ледовое шоу «Аленький цветочек» – это настоящая новогодняя сказка о чудесах!

Мы надеемся, что встреча с героями нашего шоу не только пробудит в вас самые искренние, теплые чувства, но и наполнит вашу жизнь надеждой и уверенностью, что какие бы испытания нам ни пришлось пройти – все будет хорошо. Как в сказке!» – сказала Навка.