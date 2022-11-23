Гачинский о шоу «Спящая красавица»: «Репетиций с Щербаковой пока не было, еще рано. Там нет совместных поддержек, в основном танцы, несколько прыжков»
Бронзовый призер ЧМ-2011, тренер Артур Гачинский подтвердил, что будет партнером Анны Щербаковой по шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
«Да, правда, я участвую в шоу «Спящая красавица». Репетиций с Щербаковой пока не было, еще рано.
Выступления будут с 30 декабря по 8 января – это праздничные дни, спортсмены нашей группы будут отдыхать где-то как раз с 30 декабря по 4 января. Многие стараются совмещать шоу и тренерскую деятельность, так как нужно стараться успевать все всегда и везде.
Насколько мне помнится, там нет совместных поддержек, в основном, танцы, всякие растанцовки, несколько прыжков.
Мы, одиночники, достаточно универсальны, какие-то простые незамысловатые поддержки мы всегда делали без проблем», – сказал Гачинский.
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