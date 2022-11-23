Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Артемьева и Брюханов, Романова и Назаров выступят с произвольными программами

24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами в соревнованиях КМС. После короткой лидируют Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Злата Ардашова – Иван Семенов

2. Мария Некрасова – Иван Долгодворов

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский

Вторая разминка

4. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

5. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко

6. Елизавета Калабина – Александр Брегей

Третья разминка

7. Алиса Блинникова – Артем Панов

8. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

9. Елизавета Романова – Валерий Назаров

10. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Положение после короткой программы

1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 68,83

2. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 65,78

3. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 56,41

4. Алиса Блинникова – Артем Панов – 56,05

5. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 53,11

6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 51,57

7. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 51,55

8. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 50,64

9. Мария Некрасова – Иван Долгодворов – 48,29

10. Злата Ардашова – Иван Семенов – 48,06

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов