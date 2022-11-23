Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Артемьева и Брюханов, Романова и Назаров выступят с произвольными программами
24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами в соревнованиях КМС. После короткой лидируют Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Злата Ардашова – Иван Семенов
2. Мария Некрасова – Иван Долгодворов
3. Мария Симонова – Мартин Бреславский
Вторая разминка
4. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик
5. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко
6. Елизавета Калабина – Александр Брегей
Третья разминка
7. Алиса Блинникова – Артем Панов
8. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
9. Елизавета Романова – Валерий Назаров
10. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Положение после короткой программы
1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 68,83
2. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 65,78
3. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 56,41
4. Алиса Блинникова – Артем Панов – 56,05
5. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 53,11
6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 51,57
7. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 51,55
8. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 50,64
9. Мария Некрасова – Иван Долгодворов – 48,29
10. Злата Ардашова – Иван Семенов – 48,06
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
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