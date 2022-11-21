Косторная о самой большой подлости в спорте: «Один раз нас спалили во время взвешивания, и все свалили на меня»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о самой большой подлости в ее карьере.

– С какой самой большой подлостью ты столкнулась в своем виде спорта?

– Один раз нас спалили во время взвешивания, и все свалили на меня. Из-за этого я три раза подряд катала произвольную программу.

– Кому из мира фигурного катания ты никогда не подашь руки?

– Не знаю. Таких уж отвратных людей нет. Я такой человек, что даже если кто-то мне что-то сделал плохое, то я ему все равно помогу, – сказала Косторная.