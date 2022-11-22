Сотскова о переходе Трусовой к Соколовской: «Если Саша готова к долгой работе, у них все получится. Вопрос в ней самой, ее желании вернуть форму»

Бывшая фигуристка Мария Сотскова поделилась мнением о переходе Александры Трусовой к тренеру Светлане Соколовской.

– В последний сезон карьеры ты перешла к Светлане Соколовской. Есть мнение, что к ней уходят доживать последние дни на закате карьеры. Ты с этим согласна?

– Абсолютно не согласна. Это 100 процентов не так. Во-первых, Светлана Владимировна – прекрасный человек, с которым ты всегда найдешь контакт, а это самое главное для тренера и спортсмена. Во-вторых, она хороший тренер и не боится приглашать других специалистов для работы со своими спортсменами.

Сейчас у Светланы Владимировны есть топовые фигуристы в группе. Думаю, вопрос не в ней, а в спортсменах. Важно, с какой целью фигурист переходит в группу к Соколовской.

Что касается меня, то закончила карьеру исключительно по своей инициативе. Светлана Владимировна создала все условия, чтобы я смогла качественно тренироваться.

– Не думала ли ты, что Соколовская специализируется на мальчиках, а с девочками у нее есть сложности?

– Не могу сказать, что у Светланы Владимировны проблемы в работе с девочками. Их просто немного, но результат есть.

– Сможет ли Соколовская воскресить Сашу Трусову?

– Уверена, что да. Но здесь вопрос в самой Саше, ее желании вернуть форму. Мы знаем, как тяжело возвращать утерянную форму, нужно приложить очень много усилий. Если Саша готова к этой долгой работе, то у них все получится, – сказала Сотскова.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами