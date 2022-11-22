Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции на колене.

– Сейчас вы уже вернулись к тренировкам после травмы. Делаете это в полную силу или в облегченном режиме?

– Восстановление – это и есть что-то вроде облегченного режима. Выполняю все по максимуму своих возможностей на данный момент времени, следую всем инструкциям врачей.

Но, конечно, по сравнению с обычными тренировками то, что я делаю на льду сейчас, можно назвать лечебной физкультурой.

– В отсутствие международных соревнований появилось ли у вас больше времени на себя? Как любите проводить свободное время?

– Можно смело сказать, что после завершения олимпийского сезона у меня начался новый этап в жизни. Появилось очень много новых интересных проектов, стараюсь развиваться, учиться новому, не стоять на месте.

Но, конечно, мне, как человеку, который с самого детства привык жить по четкому расписанию с ежедневными тренировками и выверенным графиком, непривычно заниматься каждый день чем-то абсолютно разным, да еще в плавающем, хаотичном графике. Но и это для меня тоже классный интересный опыт, – сказала Щербакова.

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