Иван Букин: «Доволен тем, что показывают на Гран-при наши танцевальные дуэты. Ребята сделали огромный прогресс»

Пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду рассказал, скучает ли по соревнованиям, и оценил уровень танцевальных дуэтов в России.

Ранее Иван и его партнерша Александра Степанова взяли паузу в карьере.

«Скучаю ли по соревнованиям? Конечно, скучаю. Но соревнования и тяжело сравнивать. Здесь – это шоу, это наслаждение, когда ты получаешь больше удовольствия от творчества, чем от физической нагрузки.

Соревнования – это совершенно другое, это другие нервы, другая концентрация. Конечно, это как наркотик. Хочется вернуть, хочется кататься. Когда? Ой, ну что это опять за вопрос. Я сказал, что никто никуда не уходил.

Провал в танцах на льду? Я, на самом деле, не знаю. Ребята пытаются, стараются. Думаю, что у всех заметен прогресс.

Я смотрю как профессионал, я смотрю на ребят не по сравнению с кем-то, а по сравнению с самими собой. По сравнению с самими собой ребята – и молодые пары, и уже более опытные – сделали огромный прогресс. Я доволен тем, что сейчас показывают на Гран-при наши танцевальные дуэты.

Кто мой фаворит? Мне нравится парочка, но это лично мое мнение, так что я не хочу это говорить», – сказал Букин.