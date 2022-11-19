Татьяна Тарасова: «Трусова – не фаворит этапа в Самаре. Никто не фаворит. Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию не стала выделять фаворита этапа Гран-при России в Самаре.

«Является ли Трусова фаворитом Гран-при в Самаре? Трусова не фаворит. Никто не фаворит.

Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством наших спортсменов», – сказала Тарасова.

Пятый этап Гран-при России пройдет 19-20 ноября.

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский