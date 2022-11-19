Татьяна Тарасова: «Трусова – не фаворит этапа в Самаре. Никто не фаворит. Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала выделять фаворита этапа Гран-при России в Самаре.

«Является ли Трусова фаворитом Гран-при в Самаре? Трусова не фаворит. Никто не фаворит.

Смотрите спокойно фигурное катание и наслаждайтесь красотой и мастерством наших спортсменов», – сказала Тарасова. 

Пятый этап Гран-при России пройдет 19-20 ноября. 

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Трусова, Самоделкина, Кондратюк, Мозалев, Бойкова и Козловский

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные