Алексей Ягудин: «Буду смотреть ЧМ по футболу. Я люблю, когда играют сборные, но наш футбол… Слышите, на фоне включилась грустная музыка?»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин будет смотреть чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

– ЧМ по футболу планируете смотреть? Уже на этой неделе стартует.

– Слушайте, ну все что-то хают. Даже недавно я прочитал, что это вообще ошибка была – провести ЧМ в Катаре. Не знаю, мне кажется, прикольно будет, какая-то изюминка в этом есть. Традиционно футбольные державы, которые проводят этот чемпионат, а здесь все-таки…

Я понимаю, что жара, тяжеловато, но и по времени ведь сдвинули сроки для комфорта футболистов. Честно, буду смотреть. Наверное, уже после групповых игр, хотя кто знает. Глобально я люблю, когда играют, особенно сборные, но наш футбол… Слышите, как раз на фоне включилась грустная музыка? Наш – нет.

В лиге чемпионов реально играют те, кто умеет играть, а чемпионат мира уже, как говорится, прямо отборные персонажи в своих сборных.

Единственное сожаление, что чемпионат Европы, мира проводят через каждые два года, жалко, что не каждый год, как в фигурном катании. Потому что реально очень непредсказуемо складываются игры. И, казалось бы, ты лидер, а тут раз – и проигрываешь, – сказал Ягудин.

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