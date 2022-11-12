Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Квителашвили вынужден на время поменять место тренировок. Никто никуда не сбегает, решение согласовано с Тутберидзе»

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Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани прокомментировала временный переход Мориса Квителашвили из группы Этери Тутберидзе к итальянскому тренеру Лоренцо Магри.

«Из-за определенных обстоятельств Морис, как и некоторые другие наши спортсмены, вынужден на какое-то время поменять место тренировок.

Никто никуда не сбегает, это не уход из предыдущего штаба, решение согласовано с Этери Георгиевной. У нас остаются прекрасные отношения и с «Тим Тутберидзе», и с итальянской академией. Мы очень благодарны обеим школам, что они вошли в наше непростое положение.

Никакого скандала нет, все это – только из-за проблем с логистикой. Настя Губанова сюда (в Великобританию) добиралась с огромными сложностями – сначала пешком переходила через границу с Финляндией и только оттуда летела в Шеффилд. Билеты на самолет из России стоят безумных денег, и даже у ISU, который берет на себя оплату транспортных расходов, есть определенный потолок на такие траты», – сказала Гиоргобиани.

Морис Квителашивли – ветеран группы Тутберидзе – теперь тренируется не у Тутберидзе. В чем проблема?

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