Илья Авербух: «Квителашвили никогда не отличался стабильностью. Сможет ли он сохранить свой уровень, узнаем только через несколько сезонов»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о приостановке работы грузинского фигуриста с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Квителашвили переехал в Италию и тренируется в группе Лоренцо Магри.

«Морис – талантливый человек. Группа Этери Георгиевны дала ему очень и очень много. Но если он принял такое решение, значит были причины.

Морис никогда не отличался большой стабильностью, он может выстрелить на любом турнире, может завалить любой турнир. Поэтому сможет ли он сохранить свой уровень, мы узнаем только через несколько сезонов», – сказал Авербух.