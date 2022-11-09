«Неземной макияж будущего без границ и шаблонов». Медведева представила новый образ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новый образ.

Фигуристка опубликовала фото в эпатажном черном костюме и сапогах с высокой подошвой.

«Неземной макияж будущего без границ и шаблонов», – написала Медведева.

Фото: инстаграм Евгении Медведевой.

«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером