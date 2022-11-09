«Неземной макияж будущего без границ и шаблонов». Медведева представила новый образ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новый образ.
Фигуристка опубликовала фото в эпатажном черном костюме и сапогах с высокой подошвой.
«Неземной макияж будущего без границ и шаблонов», – написала Медведева.
Фото: инстаграм Евгении Медведевой.
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