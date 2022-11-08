Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Чикмарева и Янченков, Егорова и Маринский, Чернышова и Антонышев выйдут на лед с произвольными программами
9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар в разряде КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Симонова – Мартин Бреславский
2. Елизавета Калабина – Александр Брегей
3. Полина Попова – Денис Кирсанов
4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков
Вторая разминка
5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
6. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
7. Анастасия Егорова – Родион Маринский
8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Положение после короткой программы
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 75,53
2. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 60,80
3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 58,92
4. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 56,61
5. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 52,21
6. Полина Попова – Денис Кирсанов – 48,93
7. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 47,64
8. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 42,09
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