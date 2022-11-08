Гран-при России. «Московские звезды». КМС. Чикмарева и Янченков, Егорова и Маринский, Чернышова и Антонышев выйдут на лед с произвольными программами

9 ноября на этапе Гран-при России «Московские звезды» будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар в разряде КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Симонова – Мартин Бреславский

2. Елизавета Калабина – Александр Брегей

3. Полина Попова – Денис Кирсанов

4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков

Вторая разминка

5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

6. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

7. Анастасия Егорова – Родион Маринский

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Положение после короткой программы

1. – Матвей Янченков – 75,53

2. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 60,80

3. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 58,92

4. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 56,61

5. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 52,21

6. Полина Попова – Денис Кирсанов – 48,93

7. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 47,64

8. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 42,09