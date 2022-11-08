Татьяна Тарасова – на вопрос о состоянии здоровья: «Спасибо, все нормально»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья.

Ранее она пропустила съемки восьмого эпизода шоу «Ледниковый период» из-за ухудшения самочувствия.

«Здоровье? Спасибо, все нормально», - сказала Тарасова.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

«Не хочу с тобой рядом сидеть. Ты че, не понял?» Тарасова и Башаров встретились в «Ледниковом периоде» впервые после конфликта