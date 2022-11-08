Татьяна Тарасова – на вопрос о состоянии здоровья: «Спасибо, все нормально»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья.
Ранее она пропустила съемки восьмого эпизода шоу «Ледниковый период» из-за ухудшения самочувствия.
«Здоровье? Спасибо, все нормально», - сказала Тарасова.
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