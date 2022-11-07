Александра Трусова: «Спасибо большое за миллион подписчиков! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной и поддерживают»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поблагодарила подписчиков за поддержку.

Фигуристка набрала миллион подписчиков в инстаграме.

«Спасибо большое за один миллион подписчиков! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной, поддерживают в любое время и при любых обстоятельствах!

Я очень рада, что вы всегда со мной!» – написала Трусова.