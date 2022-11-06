Федор Климов: «Мы с Женей Тарасовой не старались специально держать наши отношения в секрете, просто так получилось»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде рассказал о свадьбе с российской фигуристкой Евгенией Тарасовой.

– Мы с Женей не старались специально держать наши отношения в секрете, просто так получилось. Очень хорошо, что наши отношения не стали предметом детального обсуждения в средствах массовой информации и соцсетях.

– У вас работа в Сочи, у супруги – в Москве. Это создает сложности в семейной жизни?

– Мы и до свадьбы часто разлучались из-за графика соревнований. Так что уже привыкли. Видимся не так часто, как хотелось бы, но принципиально ничего не изменилось. Расстояние между Москвой и Сочи не такое уж большое, каждые выходные проводим вместе, – отметил Климов.