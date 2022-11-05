Белорусская фигуристка Виктория Сафонова: «Уровень Гран-при России, если сравнивать с чемпионатом Европы, примерно одинаковый»

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прокомментировала свое участие на этапе Гран-при России в Казани.

Сегодня Сафонова вне конкурса выступила с короткой программой.

«Как я здесь оказалась? Насколько я знаю, белорусская федерация подавала заявки, чтобы нас допустили на какие-то этапы хотя бы вне конкурса, и российская федерация (ФФКР) одобрила наш запрос.

Не обидно ли участвовать вне конкурса? Нет, не обидно вообще. Я очень рада, что нас допустили. Выступать на этапах мне тоже нравится – здесь публика, телевидение.

Уровень турнира, если сравнивать с чемпионатом Европы, примерно одинаковый. Организация на достаточно высоком уровне. И там, и там мне понравилось», – отметила белорусская фигуристка.

«Конечно, выезжать за пределы Беларуси и России мне бы хотелось, мир посмотреть. Но мотивация не пропадала. Было желание ставить новые программы, совершенствоваться.

Хотела ли принять участие в чемпионате России? Конечно, но надо смотреть по датам – все-таки у нас в Беларуси тоже свой чемпионат.

Если они совпадают, то, понятное дело, я буду выступать на чемпионате Республики», – рассказала Сафонова.