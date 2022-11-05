Татьяна Тарасова отсутствует на съемках «Ледникового периода». В восьмом выпуске ее заменит Елена Чайковская

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня отсутствует на съемках телепроекта «Ледниковый период».

Тарасова входит в состав жюри шоу, на съемках восьмого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Ранее Тарасова пропускала первые два выпуска нового сезона из-за проблем со здоровьем.

«Сегодня Татьяна Анатольевна не смогла присутствовать», – сказал продюсер шоу Илья Авербух, не объяснив причины.

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