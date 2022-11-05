Татьяна Тарасова отсутствует на съемках «Ледникового периода». В восьмом выпуске ее заменит Елена Чайковская

Теги Татьяна Тарасова Елена Чайковская Илья Авербух Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня отсутствует на съемках телепроекта «Ледниковый период».

Тарасова входит в состав жюри шоу, на съемках восьмого выпуска ее заменила Елена Чайковская. Ранее Тарасова пропускала первые два выпуска нового сезона из-за проблем со здоровьем.

«Сегодня Татьяна Анатольевна не смогла присутствовать», – сказал продюсер шоу Илья Авербух, не объяснив причины.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

«Не хочу с тобой рядом сидеть. Ты че, не понял?» Тарасова и Башаров встретились в «Ледниковом периоде» впервые после конфликта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные