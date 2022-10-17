Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри «Ледникового периода» в третьем выпуске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию вернулась в состав жюри шоу «Ледниковый период».

Тарасова пропустила съемки первых двух выпусков из-за ухудшения состояния здоровья.

Помимо Тарасовой, в число судей третьего выпуска вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду , шоумен Виктор Васильев, а также актрисы Лянка Грыу и Ксения Алферова.

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Навка + «Ледниковый период» = ❤️ навсегда. Она в проекте с первого выпуска – участница (со скандальным номером), наставник, жюри