«Меня в 17 уже на пенсию, до свидания». Алина Загитова сняла влог об этапе Гран-при России в Сочи

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова представила влог об этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Загитова взяла короткие интервью у участников этапа. Видео опубликовал Первый канал.

– Что вы смотрите? – спросила Загитова у и Андрея Анисимова.

– Кирилл Андрусик, лучший фигурист России, наш одногруппник.

– А можете комментировать его выступление?

– Неплохо, в принципе, поборолся.

– Степ-аут сделал.

– Он молодец. Хороший тройной риттбергер.

– Как думаешь, он сможет обыграть тебя в будущем? – задала Алина вопрос Ерохову.

– Если работать будет. Он еще молодой совсем, ему 17 лет.

– Молодой... Меня в 17 уже на пенсию как бы, до свидания, – сказала Загитова.