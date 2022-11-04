«Меня в 17 уже на пенсию, до свидания». Алина Загитова сняла влог об этапе Гран-при России в Сочи

Теги сборная России женское катание Алексей Ерохов Алина Загитова Андрей Анисимов Серия Гран-при России Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова представила влог об этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи. 

Загитова взяла короткие интервью у участников этапа. Видео опубликовал Первый канал.

– Что вы смотрите? – спросила Загитова у Алексея Ерохова и Андрея Анисимова. 

– Кирилл Андрусик, лучший фигурист России, наш одногруппник.

– А можете комментировать его выступление?

– Неплохо, в принципе, поборолся.

– Степ-аут сделал.

– Он молодец. Хороший тройной риттбергер.

– Как думаешь, он сможет обыграть тебя в будущем? – задала Алина вопрос Ерохову. 

– Если работать будет. Он еще молодой совсем, ему 17 лет.

– Молодой... Меня в 17 уже на пенсию как бы, до свидания, – сказала Загитова. 

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