«Меня в 17 уже на пенсию, до свидания». Алина Загитова сняла влог об этапе Гран-при России в Сочи
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова представила влог об этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.
Загитова взяла короткие интервью у участников этапа. Видео опубликовал Первый канал.
– Что вы смотрите? – спросила Загитова у Алексея Ерохова и Андрея Анисимова.
– Кирилл Андрусик, лучший фигурист России, наш одногруппник.
– А можете комментировать его выступление?
– Неплохо, в принципе, поборолся.
– Степ-аут сделал.
– Он молодец. Хороший тройной риттбергер.
– Как думаешь, он сможет обыграть тебя в будущем? – задала Алина вопрос Ерохову.
– Если работать будет. Он еще молодой совсем, ему 17 лет.
– Молодой... Меня в 17 уже на пенсию как бы, до свидания, – сказала Загитова.
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